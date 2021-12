Dwayne Johnson reafirmó que ya no será parte de "Rápidos y Furiosos"

INFOBAE.- Luego de que el actor estadounidense, Vin Diesel, realizó una propuesta pública a Dwayne Johnson para su regreso a la franquicia Rápidos y Furiosos en noviembre, el intérprete conocido como "La Roca" aclaró que no ocupará un lugar en la siguiente entrega de la famosa saga de acción y mandó un contundente mensaje al actor que da vida a Domic Toretto.

Durante una entrevista con CNN, el intéprete de la película de Netflix, Red Notice, se expresó sorprendido por la publicación de Diesel, puesto que anteriormente habló con él de manera privada y acordaron que no regresaría a la saga.

"Mes sorprendí mucho por la última publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese", expresó al medio.

Asimismo, el actor opinó que la publicación de Vin es un claro ejemplo de la "manipulación" que este intérprete buscó ejercer sobre él, puesto que mencionó algunos temas sensibles, como a sus hijos y la muerte del histrión Paul Walker, quien falleció en el 2013, para convencerlo de participar.

"La publicación de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Hablamos meses atrás sobre esto y llegamos a un acuerdo claro. Todo este tiempo, mi meta fue terminar este increíble viaje con la franquicia "Rápidos y Furiosos" con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas", añadió.

No obstante de su reacción, el actor deseó lo mejor para la siguiente entrega de la saga de acción estelarizada por Diesel: "Independientemente, estoy confiado en el universo "Fast" y su consistente habilidad de entregar a la audiencia y, honestamente, deseo a mis ex coprotagonistas y resto del elenco, la mejor de las suertes y mucho éxito en el siguiente capítulo", expresó.

Fue en noviembre de este año, cuando Diesel mandó un mensaje al actor que interpretó a Luke Hobbs en la saga. A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía de ambos en la película y le escribió una breve composición para convencerlo de participar.

En el mensaje se refirió a su "pequeño hermano Dwayne" para pedirle que sea parte de la última entrega de la Rápidos y Furiosos y "cumpla su destino":

"Te dije hace años que que cumpliría la promesa que le hice a Pablo (Paul Walker). Le prometí que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor final para "Rápidos", que es el 10. Lo digo desde el amor... pero tienes que estar ahí, no dejes la franquicia inactivo, tienes un papel muy importante que interpretar. Hobbs no puede ser nadie más. Espero que estés a la altura de la ocasión y complas tu destino", se lee en el mensaje.

Sin embargo, Dwayne Johnson "La Roca", ha mantenido la negativa para regresar a la franquicia en su próxima entrega: Fast and Furious 10, que llegará a los cines en la primavera del 2023.

La película contará con las actuaciones de Michelle Rodríguez como Letty, Tyrese Gubson como Roman, Ludacris con Tej, Jordana Brewster como Mia y Nathalie Emmanuel en el personaje de Ramsey, además de la actuación de Vin Diesel como el famoso personaje Dominic Toretto.