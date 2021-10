Eduardo Verástegui revela que no se vacunará y lanza polémica advertencia

Eduardo Verástegui continúa haciendo polémicas publicaciones en redes sociales sobre la pandemia de coronavirus, poniendo a prueba las políticas de uso de dichas plataformas.

Recientemente, Eduardo Verástegui arremetió contra varios líderes del mundo que no son de su agrado, pero también se lanzó contra las vacunas y las medidas anti Covid-19.

Ante la ola de desaprobación que generó, Eduardo Verástegui hizo una nueva y controvertida publicación en la que reveló que no piensa recibir la vacuna anti Covid-19.

Eduardo Verástegui: No "me voy ba-kunar"

El miércoles 6 de octubre, Eduardo Verástegui usó su cuenta de Twitter para revelar que no se ha vacunado, presumiblemente contra el Covid-19, ni piensa hacerlo:

"No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar" EDUARDO VERÁSTEGUI Cabe destacar que el actor escribió las palabras derivadas de "vacuna", con muchas faltas de ortografía

, lo que habría hecho de forma

intencional

.

¿Con qué fin? para evitar que Twitter logre identificar las declaraciones del actor como contenido dañino y pueda penalizarlo, por ejemplo, suspendiendo su cuenta.

Eduardo Verástegui no ofreció más argumentos para justificar su decisión, que su desconfianza en quienes están "detrás de la jeringa".

"No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las Jeringa..."

Eduardo Verástegui advierte: "Nos quieren despoblar"

Acto seguido, el otrora galán de telenovelas se permitió alertar a sus seguidores sobre "el diablo", que según él, está buscando "a quién devorar".

El objetivo, según Eduardo Verástegui, es que el se pretenden "despoblar" al mundo

, argumento que también ha utilizado para lanzarse contra la legalizació del aborto:

"Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente" EDUARDO VERÁSTEGUI "Lamentable e irresponsable este tuit": Internautas se lanzan contra Eduardo Verástegui La publicación generó de nueva cuenta una ola de reprobación contra Eduardo Verástegui, a quien le reclamaron por difundir información irresponsable

.

Es de destacar que entre los inconformes estuvo un usuario que se identificó como sacerdote y también otros internautas que le recordaron lo dicho por el papa Francisco I:

"Lamentable e irresponsable este tuit. Totalmente en desacuerdo contigo estimado Eduardo. Bendiciones ????" @PADRE_HUMBERTO

"El problema no es lo que este tipo quiera hacer o no con su cuerpo, el problema es que es una figura pública e insita a la gente a hacer lo mismo que él" @JACKSROMERO

"El Papa Francisco dijo que vacunarse es un acto de amor!! Y entonces porqué no te vas a vacunar?" @OLGAM56