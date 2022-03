Eduardo Yáñez justifica cachetada de Will Smith

Durante la ceremonia de los Oscar 2022, el comediante Chris Rock, hizo una broma a Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, sobre su falta de cabello debido a la alopecia, por lo que Will abofeteó al comediante.

Ahora el galán de telenovelas, Eduardo Yáñez, defiende la bofetada de Will Smith, recordando que de la misma manera, el abofeteó a un periodista que le habría faltado al respeto.

Durante una entrevista en el programa Viva La vi de Multimedios, Yáñez dio su punto de vista sobre el accidente de los Oscares y de cómo fue comparado.

"Estoy del otro lado, del de la ´mano´ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás", comentó durante el programa Viva la Vi de Multimedios.

"Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque", dijo.

El actor de Destilando Amor, recordo como en una situación similar el fue insultado, pero con Will Smith lo comprarán como un héroe.

"En mi caso todos me descalificaron de mierd* para arriba, la verdad es que allá en ese mercado viene siendo héroe de las mujeres. Pero la verdad ya me vale, porque yo ya lo viví, ya me acepté a mi mismo el error que cometí lo acepté", aclaró.