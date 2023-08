Eduin Caz confiesa que tuvo cáncer pero no lo anuncio para no dar lastima

De manera sorprendente, Eduin Caz, el líder del Grupo Firme dio a conocer durante la Feria Nacional Potosina, enfrente de 300 mil asistentes que este sufrió por su salud al padecer esófago de Barret, que puede evolucionar a Cáncer.

Frente a la multitud que acudió a su concierto de este sábado 26 de agosto, Caz narró la odiseo que vivió para vencer esta enfermedad.

"Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir... fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barret y el esófago de Barret se hace cáncer", compartió el polémico cantante ante su público en San Luis Potosí.

Eduin Caz revela en pleno concierto que superó el cancer y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir esta enfermedad pic.twitter.com/H1FSG4EgZY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2023

"Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije: ´me cargó la verg*´, pero busqué a los mejores doctores y me operé, Bendito Dios"

Después de agradecer a los médicos que lo atendieron este ocultó su padecimiento para que el público no sintiera lástima por el.

"Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ´¡Ay, pobrecito!´, pero me acabo de hacer un estudio, entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos", dijo el artista. "¡Vencimos al cáncer!", gritó po su parte su hermano Johnny Caz sobre el escenario.

Esta noticia del cantante fue una sorpresa para sus fans, algunos de los cuales no dudaron en mostrarse su apoyo en las redes sociales donde se ha difundido la información.