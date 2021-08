Eiza González dará vida a María Félix en próxima pelicula

Eiza González, quien participó en "Baby Driver" y "I Care a Lot", el director nominado al Oscar y ganador del Emmy, Matthew Heineman y Linden Entertainment se asociaron para realizar la película biográfica de la icónica estrella del cine mexicano María Félix, como lo dio a conocer el sitio Deadline. El equipo está buscando un escritor latinoamericano para adaptar la vida de Félix a la pantalla.

González interpretará a Félix y también producirá la película junto a Dana Harris y Nicole King para Linden Entertainment. Walter Rivera será el productor ejecutivo de la película en nombre de la herencia de Félix.

"La tenacidad y feroz forma de vivir de María, a pesar de la diversidad, es algo que he visto que no solo me inspira a mí, sino a muchos más. Estoy increíblemente honrada de interpretarla y de poder brindarle su voz e historia al mundo", declaró Eiza para Deadline.

María Félix, fue una de las estrellas mexicanas más exitosas de todos los tiempos. La actriz protagonizó 47 películas en México, Francia, Italia y Argentina y fue la reina de la gran pantalla en México, llegando a ser conocida como "La Doña".

La historia de Félix es una historia que la lleva desde Sonora, a conocer al presidente de México, a Diego Rivera, a la artista Frida Kahlo y a ser galardonada con el mayor premio cultural de Francia, la Legión de Honor. La historia de Félix es una historia de amor y pérdida y una exploración de la cultura y la religión mexicanas, la aceptación, la feminidad y la fama. Es la historia de una niña de Álamos que se convierte en la musa menos convencional de México.