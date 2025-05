Eiza González confirma su romance con el tenista Grigor Dimitrov en el Festival de Cannes

La actriz mexicana Eiza González ha confirmado su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov durante su aparición en el Festival de Cannes. La pareja fue vista junta en la gala "Women in Cinema", donde se mostraron cariñosos y sonrientes, marcando su primera aparición pública como pareja.

Posteriormente, Eiza González compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a Dimitrov, acompañadas de un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños número 34 del tenista. En la publicación, la actriz expresó: "Feliz cumpleaños al hombre de mis sueños. Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible".

Grigor Dimitrov, nacido el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria, es un tenista profesional que actualmente ocupa la posición número 15 en el ranking de la ATP. A lo largo de su carrera, ha logrado destacadas actuaciones, incluyendo semifinales en torneos de Grand Slam como Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el Abierto de Estados Unidos 2019.

La confirmación de esta relación ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas de la actriz han expresado su apoyo y felicitaciones. Celebridades como Angelique Boyer, Camila Sodi y Aislinn Derbez comentaron positivamente en la publicación de Eiza, celebrando esta nueva etapa en su vida personal.

Este anuncio marca un cambio en la habitual discreción de Eiza González respecto a su vida privada, mostrando abiertamente su felicidad junto a Dimitrov. La pareja ha sido vista anteriormente en eventos como el Abierto de Madrid, donde fueron captados paseando tomados de la mano, lo que ya había generado especulaciones sobre un posible romance.