´El dragón de la tetera´ y ´la granja de Clarkson´, los estrenos de Netflix y Amazon

Mosaico

Esto es lo que tienes que ver en las nuevas entregas de Netflix y Amazon

PELÍCULA

´El dragón de la tetera´

Netflix

Año: 2021

Duración: 1 h 42 minutos

Elenco: Jimmy Wong, John Cho y Constance Wu

En el cuarto lugar de lo más visto esta semana en Netflix se encuentra la comedia animada "El dragón de la tetera" escrita y dirigida por Chris Appelhans, quien es conocido por su trabajo de ilustrador en filmes como "Coraline y la puerta secreta" y "La Princesa y el sapo". La historia sigue a Din, un universitario de clase trabajadora con grandes sueños quien conoce a un dragón capaz de cumplir deseos, el cual le ayudará a recuperar a su mejor amiga de la infancia. La cinta es protagonizada por Jackie Chan, Constance Wu, John Cho, Will Yun Lee, Jimmy Wong y Bobby Lee; la producción tuvo estreno en China el 15 de enero de 2021 y se estrenó en Netflix a nivel internacional el 11 de junio de 2021. A nivel visual esta película es una joya, tiene un diseño de personajes llamativo y una animación fluida y detallista, pero también ese apartado se ve reforzado al explorar la cultura asiática. Teniendo lugar en China, incluso como película animada, se capta perfectamente la estética del país gracias a la arquitectura, la comida y la ropa, e incluso en las pocas pero trepidantes escenas de acción en las que vemos peleas cuerpo a cuerpo, notándose la alargada sombra de Jackie Chan detrás del proyecto.

CALIFICACIÓN VMÁS: 9 / 10

SERIE

´La granja de Clarkson´

Amazon Prime Video

Año: 2021

Temporada: 1 (8 capítulos)

Que Jeremy Clarkson es un personaje, poca gente lo puede dudar a estas alturas. El ex de "Top Gear" e integrante del trío al mando de "The Grand Tour" ha hecho locuras de todo tipo, pero parece que siempre encuentra la manera de sorprender. Su última jugada consiste en dejar de lado los coches y centrarse en... la granja. La propuesta suena rara, pero se ha convertido en "La granja de Clarkson" un nuevo programa en solitario para el británico. El presentador deja de lado los coches rápidos y de lujo (aunque si maneja un Lamborghini, pero un tractor) para centrarse en aprender cómo funciona una granja. En esta serie da una muestra de la amplia variedad de situaciones en las que se ve envuelto, desde lidiar con gallinas y ovejas hasta arar y sembrar, pasando por enfrentarse a la voluble meteorología británica. "Jeremy Clarkson es periodista, locutor y un hombre que viaja por el mundo para deslizarse de lado en superdeportivos mientras grita. No es un agricultor, lo cual es una lástima porque compró una granja de 1000 acres en la campiña inglesa y decidió administrarla él mismo, a pesar de no saber nada de agricultura", asegura la sinopsis del programa.

CALIFICACIÓN VMÁS: 9 / 10