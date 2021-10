El ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. será juzgado por agresión sexual

Estados Unidos /: El actor estadounidense Cuba Gooding Jr. será juzgado en febrero tras ser señalado de agredir sexualmente a algunas mujeres, a pesar de que su defensa legal asegura que el caso de Cuba Gooding Jr. es un ejemplo de #MeToo fuera de control.

Curtis Farber, juez encargado del proceso, dijo durante la audiencia celebrada en Nueva York que el juicio se llevará a cabo el 1 de febrero del 2022. El actor ganador del Oscar por la cinta "Jerry Maguire" es acusado de agredir sexualmente a mujeres en diversos lugares nocturnos en Manhattan entre 2018 y 2019.

De las mencionadas, una dice que Gooding le pellizcó las nalgas y otra manifiesta que el artista le apretó un seno. Hechos por los que los fiscales planean retratar al actor como un agresor en serie. A pesar de que la autoridad externó su deseo de comenzar el juicio en diciembre de este año, el abogado de Gooding, Peter Toumbekis, dijo que era imposible pues él estará ocupado con otros juicios en el Bronx.

"Este caso ha estado en mi calendario durante dos años, casi tres. Si les doy una fecha firme, no quiero escuchar que el caso en el Bronx no se resolvió. Eso no va a estar bien conmigo", comentó el juez exasperado ante las peticiones del representante legal de Cuba.

Gooding fue detenido en 2019 luego que una mujer de 29 años acudiera a la policía para denunciar que el artista le apretó el pecho sin su consentimiento. Posteriormente fue acusado de dos incidentes adicionales presuntamente ocurridos en 2018.

En total, el artista de 53 años está acusado de seis delitos menores que podrían llevarlo a pasar un tiempo en prisión si es declarado culpable.