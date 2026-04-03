El legado de Enrique Rambal en El Mártir del Calvario resuena en el cine mexicano

El actor Enrique Rambal se convirtió en una figura inmortal del cine mexicano al protagonizar El Mártir del Calvario (1954), una de las películas religiosas más vistas durante la Semana Santa en México. Su actuación como Jesús de Nazareth marcó un antes y un después en la representación de la figura cristiana en el séptimo arte.

La cinta, dirigida por Miguel Morayta y presentada en el Festival de Cannes, es considerada una joya del Cine de Oro en México. Con una narrativa que recorre los pasajes bíblicos desde la predicación hasta la resurrección de Cristo, la película sigue siendo un clásico que une fe y arte cinematográfico.

El impacto de Enrique Rambal en el cine religioso

Nacido el 8 de mayo de 1924 en Valencia, España, Rambal heredó la pasión por el arte escénico de su padre. Llegó a México en los años 50 y rápidamente se ganó el corazón del público. Su preparación para encarnar a Jesús fue tan intensa que incluso modificó su dieta y recorrió iglesias como un acto de devoción actoral.