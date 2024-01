El Mimoso responde las acusaciones de abuso contra su esposa

El dia de ayer, María Elena Delfín Valdez, pareja de Luis Antonio López Flores ´El Mimoso´, denunció a su pareja por presunta agresión física, psicológica y emocional, asegurando que esta lo ha denunciado ante las autoridades pero se ha hecho caso omiso.

Ya ven, se los dije. Ya salio el Mimoso a decir que efectivamente, el por dinero. pic.twitter.com/DZ6BhZ2yU1 — Tu papi papi... papi chulo (@ElFigurita__) January 16, 2024

Después de esto, el ex integrante de la Banda El Recodo, apareció en una transmisión en vivo de Facebook, donde habló sobre la acusación en su contra así como revelar que tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.

"Que Dios en éste momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer (...) sé realmente quien soy y jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño de esa manera a una mujer, ni a ella ni ha nadie"

El Mimoso señala que las acusaciones en su contra son por motivos monetarios.