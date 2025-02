El Papa Francisco mejora de salud, pero crecen los rumores sobre una posible renuncia

El Papa Francisco, hospitalizado desde hace una semana en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral, muestra una leve mejoría, aunque los rumores sobre una posible renuncia comienzan a circular con fuerza en el Vaticano.

El pontífice argentino, quien en ocasiones anteriores ha mencionado la posibilidad de dimitir, señaló que la histórica decisión de Benedicto XVI "abrió la puerta de los papas eméritos". No obstante, también ha aclarado que la renuncia de un Papa "no debería convertirse en una moda", recordando que el ministerio papal está concebido para ser ejercido ad vitam (de por vida).

Pese a su estado de salud, el Papa ha continuado con algunas de sus responsabilidades, firmando documentos urgentes como renuncias o nombramientos de obispos desde su habitación.

Los rumores sobre una posible dimisión

El primero en mencionar públicamente la posibilidad de una renuncia fue Gianfranco Ravasi, ministro de Cultura del Vaticano, quien afirmó que Francisco podría tomar esa decisión si las dificultades físicas le impiden cumplir con su ministerio. Ravasi aclaró que, en última instancia, la decisión recaería en la conciencia del propio Papa.

"Si tuviera serias dificultades para cumplir su servicio, tomará su propia decisión", comentó Ravasi en una entrevista con Corriere della Sera.

Por su parte, otros miembros de la Iglesia han preferido no especular. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, fue tajante: "No es respetuoso transmitir estos rumores. Que dimita o no dependerá de cómo se recupere el Papa de su enfermedad".

La renuncia firmada de Francisco

A pesar de las especulaciones, es importante recordar que el Papa Francisco firmó en 2013 una renuncia preventiva que solo se haría efectiva en caso de que una enfermedad o impedimento grave le imposibilitara continuar con su labor. Esta carta de renuncia está en manos del secretario de Estado, Tarcisio Bertone.

Por ahora, el enfoque en el Vaticano está puesto en la recuperación del pontífice. Aunque las discusiones sobre una eventual dimisión están sobre la mesa, tanto los cardenales como el propio Francisco han dejado claro que la decisión se tomará únicamente si su salud se deteriora al punto de impedirle cumplir sus funciones.