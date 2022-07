"El reguetón también es rock and roll"; Asegura Alex Lora

Durante una entrevista, el reconocido rockero mexicano, Alex Lora, dio su opinión sobre la música moderna y especialmente el reguetón.

En el programa RadioShow, fue donde el cantante de El Tri donde dio su opinión sobre los nuevos géneros musicales, pero primero recordó que su género, el rock, también fue mal visto en su época.

"Me gusta todo. Antes si no era rock, era: ´No, cómo crees, si no es rock and roll cómo voy a estar oyendo esta madr*´, pero toda la música me gusta porque toda la música es bonita" dijo Alex lora

Fue gracias a su álbum sinfónico en 1998, cuando el cantante se dio cuenta de las bondades de distintos géneros musicales, así mismo dio su opinión del reguetón.

"Cuando hicimos el álbum de orquesta sinfónica, mezclando la música culta con el rock and roll, fue que dije: ´Toda la música es bonita´. Antes solamente puro rock and roll, todos mis discos eran de rock, pero ahora tengo de todo tipo, desde boleros, música tradicional, tango, toda la música me gusta ", recordó.

"No es más que un rock and roll comercializado y aderezado para que le guste a otros cabr*nes, para que llegue a un mayor número de orejas, pero como dijera el maestro Billy Joel: ´Sigue siendo rock and roll para mí'.