'El último cheque me llegó como de medio millón': Natanael Cano

Los Ángeles.- El cantante mexicano de corridos tumbados, Natanael Cano, ha vuelto a levantar la polémica en redes sociales asegurando que recibe cheques con grandes cantidades de dinero, resultado de sus composiciones y reproducción de sus temas en plataformas de streaming.

"El último cheque me llegó como de medio millón de dólares, el otro llegó como de medio millón, un millón, dos, algo así, no me acuerdo, se me olvidó", dijo en un video difundido a través de su perfil oficial de Instagram.

Después de esto mostró a sus seguidores el primer cheque que recibió por concepto de las regalías generadas por sus temas, el cual fue de 264 dólares.

"Este fue mi primer cheque de compositor, 264 dólares al tiempo que lo mostraba.

Estas revelaciones por parte del cantante volvieron a dar de que hablar entre sus seguidores y detractores, por lo cual recibió una buena cantidad de buenos y negativos comentarios.