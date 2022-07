Elemento de seguridad taclea a Tom Morello en pleno concierto

Toronto.- La mítica banda de rock Rage Against The Machine se encuentra de gira por varias ciudades de Canadá y Estados Unidos y el pasado sábado ofrecieron una presentación en la ciudad de Toronto, durante la cual el guitarrista Tom Morello fue derribado por un elemento de seguridad que intentó taclear a un seguidor que se coló al escenario.

El sorprendente momento ocurrió justo cuando la banda se encontraba interpretando el tema "Killing in the Name", cuando un fan saltó al escenario por lo que un integrante del equipo de seguridad lo interceptó con una tacleada que también envió a Tom Morello directamente al pozo provocando la preocupación y sorpresa de los asistentes al concierto.

Ante el hecho, la banda dejó de tocar hasta asegurarse que el guitarrista estuviera bien, afortunadamente Morello pudo continuar sin mayor problema la presentación.

Hasta ahora, el guitarrista no se ha pronunciado acerca del hecho.