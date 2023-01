´Ella Dijo´, que narra los abusos en Hollywood, se estrena mañana en los cines

Estados Unidos.- La actriz Carey Mulligan, dos veces nominada al Óscar, y Zoe Kazan, nominada al Emmy, son quienes interpretan a "Megan Twohey" y "Jodi Kantor", periodistas del New York Times que dieron a conocer una de las historias más importantes de una generación, esa que fracturó décadas de silencio en torno al tema de la agresión sexual en Hollywood y que impulsó un cambio en la cultura estadounidense que continúa hasta el día de hoy.

La cinta está basada en la investigación que realizó el diario estadounidense y en su bestseller titulado "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement", cuyas autoras son Kantor y Twohey.

"Ella Dijo" detalla las acciones de las reporteras y los editores comprometidos con la búsqueda implacable de la verdad y destaca la valentía de las supervivientes y las testigos que optaron por hablar de manera oficial para impedir que un depredador en serie acusado cometiera más delitos.

Juntas, con su compromiso y su fortaleza, han desencadenado una conversación mundial, han contribuido a impulsar el movimiento #MeToo y han provocado un ajuste de cuentas con el sistema que había hecho posible esta serie de ataques.