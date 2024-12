'Ella no sería quien es, si no es por mí': Manelyk

La influencer Manelyk González, desató controversia en redes, tras hablar de su distanciamiento con Karime Pindter.

La polémica sobre las exintegrantes de Acapulco Shore revivió en redes desde que se dio a conocer que Pindter participó en el reality de La Casa de los Famosos.

¿Qué pasó entre 'las comadres'?

La relación entre Mane y Karime, conocidas como "las comadres", comenzó hace una década cuando se conocieron en el reality show "Acapulco Shore".

Su conexión fue instantánea, y pronto se convirtieron en una de las duplas más queridas del programa.

Sin embargo, la amistad que parecía inquebrantable se fue desgastando con el tiempo, marcada por traiciones y conflictos que eventualmente llevaron a su distanciamiento.

Manelyk habla de su distanciamiento

Recientemente, Manelyk González fue cuestionada por conductores del programa de 'Hoy', acerca de su distanciamiento y los problemas que tiene con Karime Pindter.

La expareja de Jawy Méndez aseguró no odiar a 'La Matrioshka', y dijo que de no ser por su amistada, ambas no tendrían el éxito que tienen actualmente.

"Jamás en la vida voy a odiar a alguien. Cuando tienes un sentimiento de odio, la otra persona está feliz, triunfando; ese sentimiento malo es para ti [...] Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy y ella no sería quien es, si no es por mí", expresó.

Además,, González no descartó la posibilidad de que algún día pueda volver a trabajar en un proyecto junto a Karime Pindter.

"Si el destino, el universo o algún proyecto nos vuelve a juntar, yo sé que ella es lo suficientemente madura como para trabajar juntas. Tuvimos nuestras diferencias como a todo mundo le pasa, pero yo la respeto mucho y guardo los momentos buenos", agregó.