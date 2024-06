´Emilia Pérez´ publica su primer adelanto con Selena Gomez

Tras haberse posicionado como una de las cintas más elogiadas en el más reciente Festival de Cannes, ´Emilia Pérez´ finalmente ha revelado su primer tráiler con Zoe Saldana, Selena Gomez y Karla Sofía Gascón.

El adelanto empieza con el personaje de la intérprete de "Lose You to Love Me", Jessi, y el secuestro del personaje de Saldana, Rita, quien luego es interrogada dentro de lo que parece ser un vehículo en movimiento.

El tráiler muestra múltiples escenas de acción con armas de fuego y secuencias que muestran diversas regiones de América del Norte.

Además, se destacan varias secuencias musicales que muestran las habilidades tanto de la cantante de Selena Gomez como de Zoe Saldana.

´Emilia Perez´ es descrita como una comedia criminal musical, escrita y dirigida por Jacques Audiard, y protagonizada por un elenco completamente femenino.