Emiliano Aguilar defiende a su padre

La familia Aguilar continúa siendo foco de atención, esta vez a raíz de una polémica que involucra a Ángela Aguilar y Christian Nodal. Los rumores sobre su supuesto aborto, difundidos por el youtuber Javier Mata, conocido como Zorrito Youtubero, generaron un aluvión de especulaciones. Aunque la familia Aguilar desmintió los hechos, el tema sigue siendo debatido en redes sociales.

En una reciente entrevista para Venga la Alegría, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, se pronunció sobre los conflictos que han sacudido a su familia. Con una postura firme, Emiliano aseguró que no tiene ninguna relación con los problemas de sus hermanos y que no le interesa involucrarse en los rumores que afectan a su hermana Ángela. "No es mala onda, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Estoy en mi mundo", expresó, dejando claro su deseo de mantener su vida privada alejada de las controversias familiares.

Sin embargo, Emiliano no dejó de lamentar el hecho de que su padre, Pepe Aguilar, termine siempre involucrado en los problemas de sus hijos. "Mi papá no tiene la culpa de nada, ni de mis acciones ni de las de mis hermanos. Mi papá ya está grande, y yo quiero mucho a mi papá, nunca hablo mal de él", afirmó con sinceridad.

Respecto a su relación con Pepe Aguilar, Emiliano indicó que no guarda rencor hacia él y que, aunque aún no es el momento adecuado, no descarta una futura reconciliación. "Cuando esté en la cima, ya poder yo invitarlo a comer", comentó, dejando entrever que su objetivo es alcanzar el éxito por su cuenta antes de retomar el contacto familiar.