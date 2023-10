Empeora la salud de Bruce Willis; Ya no puede leer ni hablar

El legendario actor de películas de acción, Bruce Willis, sigue preocupando a sus fanáticos por su terrible estado de salud, pues ahora, su mejor amigo a confirmado que este ya no puede leer y ya no puede hablar.

Fue por medio de una entrevista donde Glenn Gordon Caron, guionista y uno de sus grandes amigos, quien dio a conocer como se ha desarrollado la demencia frontotemporal que azota al actor. Este señaló que Bruce ya no puede leer y este ya no se comunica con el como lo solía hacer.

"Creo que en los primeros tres minutos ya sabe quién soy. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz y ahora no lee. Ya no dispone de todas esas habilidades lingüísticas y, sin embargo, sigue siendo Bruce", expresó el guionista

Por su parte, Heming Willis, esposa de Bruce, habló sobre cómo es la vida ahora que su esposo sufre de esta enfermedad, afirmó que este ya no tiene su alegría de vivir que lo caracterizaba.

"Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es dura. Es dura para la persona diagnosticada, pero también para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, o para mí o para nuestras hijas. Y cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es".

"Es una persona extraordinaria... Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue", dijo para USA Today.

La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro y está asociada generalmente a cambios de la personalidad, la conducta y del lenguaje.