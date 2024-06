'Era un cretino': Alfredo Adame habla del asesinato de Paco Stanley

Con el reciente estreno de la serie ¿Quién lo mató? en Prime Video, los usuarios de las redes sociales han "revivido" las declaraciones que Alfredo Adame dio sobre Paco Stanley, asesinado en 1999.

Fue mediante la cuenta de X de la usuaria La tía Sandra, que se compartió una parte de la entrevista que le hicieron al polémico conductor en 2023.

Ahí, Alfredo Adame, abiertamente opinó sobre cómo era el conductor y el error que cometió, que incluso lo llevaría, según él, directo a la muerte.

"Fue un hombre víctima de su propio éxito, de repente empezó a subir como la espuma, muy bien, todo perfecto, la gente lo amaba y todo, pero después cayó en vicios, en malas prácticas, en todo, soberbia, cretino, arrogante y una cantidad de errores de errores de un ser humano que está triunfando en la televisión y como persona pública no puede cometer, fue víctima de su propio éxito", expresó Adame.

Adame también aseguró que una amiga que trabajaba con Stanley, procedente de Jalapa y que él le había presentado al conductor, fue acosada por Paco e incluso él trató de abusar sexualmente de ella en el camerino.

Incluso refirió que Paco tenía una deuda con un poderoso narcotraficante.

"De todos era bien sabido que estaba traficando drogas, que estaba moviendo cantidades de droga", aseguró.

Paola Durante amenaza con decir su verdad en el caso Paco Stanley

Paola Durante relacionada con el homicidio de Paco Stanley en 1999, señaló que romperá el silenció y dirá su verdad.

Lo anterior lo mencionó durante su canal de YouTube luego de que se estrenará la serie ¿Quién lo mató? en Prime Video.

"Veré la serie y haré lo nunca he hecho: haré mis comentarios. Si van a revivir lo que pasó hace 25 años, por este canal, yo también voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar callada... Desmentiré lo que deba, confirmaré lo que sepa", dijo.

Durante mencionó que tiene derecho de réplica, por lo que lo hará.

"Durante años he querido alejarme de los reflectores y no es la primera vez que lo digo: he sentido más miedo que seguridad teniéndolos conmigo. Esta vez yo vengo a buscarlos. Oigan, mínimo, si van a hablar de mi vida, tengo derecho de réplica a la gente que sí le interesa mi opinión".