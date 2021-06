Erik Rubín se defiende de supuesta infidelidad a Andrea Legarreta

Mosaico

A través de un video, Erik Rubín aseguró que no tiene que dar ningún tipo de explicaciones porqué Andrea Legarreta lo conoce muy bien

Erik Rubín ha causado gran polémica luego de que se difundieran unas fotos en las que se encuentra bailando con una influencer que se hace llamar ´Reina venenosa´.

Tras los rumores de una supuesta infidelidad a Andrea Legarreta, Erik Rubín se defendió asegurando que no tiene porque dar ninguna clase de explicación.

Erik Rubín: "Yo a Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce"

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Erik Rubín se refirió a la supuesta infidelidad a Andrea Legarreta.

Erik Rubín destacó que en un principio no pensaba pronunciarse sobre las fotos, ya que no consideró que eran un tema, pero muchos medios empezaron a buscarlo.

"La verdad es que no tenía planeado dar explicaciones, pero me han estado buscando por todos lados para que dé mi declaración sobre este asunto que la verdad se me hace lo más absurdo del mundo, pero ahí les va"

ERIK RUBÍN

El cantante Erik Rubín aseguró que fue a Cancún con su papá para cerrar un trato ya que tienen pensado hacer unos negocios por lo que visitó los lugares más populares de la zona.

"Estuve en Cancún la semana pasada, no en Tulum, me fui con mi papá a cerrar un negocio allá, y precisamente con algunos de los socios me llevaron a conocer los restaurantes que están de moda ahí, precisamente porque con uno de ellos vamos a hacer otras cosas"

ERIK RUBÍN

De acuerdo con Erik Rubín durante su estancia conoció y bailó con muchas personas y una de ellas fue la influencer con la que lo retrataron. Además destacó que ella es novia de uno de sus amigos.

"Incluso ella hizo un boomerang, estábamos en un lugar público, habré estado en esa noche, en esa mesa no más de cinco minutos y bueno, salieron en las redes que yo era infiel, que qué ando haciendo sin Andrea"

ERIK RUBÍN

Erik Rubín puntualizó que aunque es esposo de Andrea Legarreta no se encuentran juntos todo el tiempo, ya que cada uno tiene su trabajo.

"Les cuento que somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas, sus sueños y carreras"

ERIK RUBÍN

En el video puntualizó que no tiene que darle ningún tipo de explicación a Andrea Legarreta ya que ella lo conoce muy bien.

"Yo a Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce (...) Armaron un alboroto, ofendieron a mis hijas, ofenden a Andrea, me ofenden a mí"

ERIK RUBÍN

Erik Rubín señaló que hay gente muy resentida

Erik Rubín destacó que hay gente muy resentida que solo está esperando el momento de ver quien se la paga. En su mensaje les pidió a los medios no hacer eco de esta clase de noticias.

"Siento mucho que les pase esto porque no la deben estar pasando bien, pero también le pido a los medios que no magnifiquen este tipo de cosas porque alguien lo subió a las redes y de ahí ya todos los programas están hablando de esto que la verdad no tiene importancia para mí"

ERIK RUBÍN

Por último Erik Rubín bromeó con la supuesta infidelidad a Andrea Legarreta.

"Cuídense de las fotos, no vayan a platicar con nadie, ya saben cómo es la gente"

ERIK RUBÍN