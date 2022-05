¡Espectacular!, Kim Kardashian luce vestido que era de Marilyn Monroe

La modelo Kim Kardashian, lució el pasado lunes 02 de mayo, en la MET GALA, el icónico vestido que la actriz y cantante Marilyn Monroe usó para cantarle el “cumpleaños feliz” al ex presidente John F. Kennedy en 1962.

Kardashian, llevaba un cabello rubio recogido con un moño ajustado, además acompañada de su novio y comediante Pete Davidson sobre la alfombra roja.

Vale referir que la prenda tuvo que salir de su guarida para esta ocasión, pues el vestido diseñado por Jean-Louis que llevó Monroe, estaba guardado en una caja fuerte con una temperatura y humedad controladas para no deteriorarlo.

El vestido, que Kardashian considera el primer naked dress de la historia y que dejó en shock a los presentes, es propiedad del museo Ripley’s Believe It Or Not, que lo compró en una subasta por cinco millones de dólares.

En tanto, la también empresaria mencionó que perdió más de siete kilos en tres semanas para que pudiera llevar el traje icónico que Monroe.

“Fue un reto”, dijo Kardashian. “Fue como un papel. Estaba decidido a encajar esto.”.

Así mismo, en un tuit, la famosa, explicó que había sido un “honor” llevar ese vestido: