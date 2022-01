"Espero contar con sus oraciones": El COVID-19 golpea a Adamari López

Estados Unidos.- Adamari López se ha consolidado como una de las conductoras con más fama en la actualidad, su carisma ha conquistado el corazón del público que la ha apoyado en su larga trayectoria en el medio artístico.

Sin embargo, sus fanáticos comenzaron a notar su ausencia en el programa por lo que externaron su preocupación, por lo que Adamari salió a dar la cara y aclarar cualquier rumor que se estuviera especulando.

La conductora publicó algunos videos en los que reveló que su ausencia en dicho programa se debía a que había dado positivo a COVID-19, por lo que tuvo que tomarse unos días de aislamiento por seguridad.

"Desde hace unos días me he sentido un poco malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID-19 y he salido positiva", aseguró López.

Adamari apareció frente a la cámara con el rostro totalmente serio y reveló que después de varios síntomas, se enteró que estaba contagiada por el virus, por lo que tendría que descansar.

La conductora aprovechó para agradecer por todas las muestras de cariño y buenos deseos por parte de sus fanáticos, sin embargo, pidió que todavía la tuvieran en sus oraciones para su pronta recuperación.