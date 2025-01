Estos son los confirmados de 'La Casa de los Famosos All-Stars'

Estados Unidos.- El próximo mes se estrena el polémico reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos All-Stars', y poco se están destapando los habitantes de esta nueva edición.

Cabe de recordar que hace unos días se dio a conocer la fecha oficial del estreno a través de la cuenta oficial de Instagram del programa, el cual dará inició el próximo martes 4 de febrero de 2025.

"Esta Casa será una BOMBA! La temporada All-Stars llega EN VIVO el martes 4 de febrero a las 7?PM. ¿A qué famoso quieres ver?", se lee en la publicación.

Hasta el momento son pocos los participantes confirmados; sin embargo, en redes sociales suenan muchos nombres, entre ellos: Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, Niurka, Marcos, Karina Torres y Adrián Marcelo.

Participantes confirmados

Por lo que a continuación te decimos quiénes son los famosos, actores y celebridades del internet que han confirmado su participación.

Manelyk González

Durante la más reciente emisión del programa 'La Mesa Caliente', la exintegrante de Acapulco Shore, Manelyk González, confirmó que participará en el mencionado reality shiw.

González comentó que ya había sido contemplada para esta nueva edición, sin embargo, ni ella sabe cuál será su papel en el programa, si entrará como habitante o panelista.

"Falta poquito para 'LCDLFAS', sabemos que esta casa va a estar ardiendo, va a ser dinamita pura [...] A mí me encanta, para mí es como 'Hagan maletas, nos vamos de campamento'.

"Voy a estar (en el programa) pero no sé si afuera o adentro. La vez pasada no entré con una estrategia y creo que la mejor para mí es no tener ninguna; en 'La Casa de los Famosos' todo lo que digas puede ser usado en tu contra", agregó.

Laura Bozzo

La directora de televisión Laura Bozzo dio a conocer el pasado mes de agosto de 2024 que formará parte del reality de La Casa de los Famosos de Telemundo.

"Me estoy preparando para ´La Casa de los Famosos All Star´ el próximo año, que va a ser la locura total", reveló en aquel entonces la peruana.

Alfredo Adame

El polémico actor Alfredo Adame, confirmó recientemente su participación para esta nueva temperada de LCDLF All-Stars, y aprovechó el momento para hacerle una advertencia a Bozzo, con quien hace tiempo tuvo una fuerte discusión.

"Está Laura Bozzo, que no quiere ir porque voy yo, me tiene miedo (...) si ella me dice: ´buenos días´, [le respondo] ´buenos días´, si me dice: ´¡qué asco este tipo!´, pues le contesto: ´¡qué asco esta tipa!´, si me agrede verbalmente, pues se la voy a contestar, el único problema y el asunto, pues ya vez, se metió conmigo primero, tres años donde la hice pedazos", señaló.