"Estoy muy molesto": Sergio Mayer enfurece con la producción de LCDLFM

En La Casa de los Famosos México, las tensiones están al rojo vivo mientras se acerca la gran final del reality show. Sergio Mayer, el conocido actor y esposo de Issabela Camil, ha sorprendido a sus seguidores al revelar su molestia pese a haberse convertido en uno de los finalistas tras evitar ser nominado. La controversia parece centrarse en dos aspectos: una supuesta ayuda a La Barby Juárez y las estrategias del Team Infierno.

La polémica surgió cuando usuarios en redes sociales viralizaron un video en el que La Barby Juárez, una de las concursantes, es captada con lo que parece ser un apuntador en la alberca del reality. Aunque ella explicó que eran tapones para los oídos, algunos, incluyendo a Sergio Mayer y Wendy Guevara, sospechan que podría tratarse de una ayuda proporcionada por la producción del programa. Esto ha generado malestar en el actor, quien ha expresado su descontento públicamente.

Sin embargo, la situación no termina ahí. Sergio Mayer ha dejado claro que su molestia va más allá de lo ocurrido con La Barby Juárez y apunta a sus compañeros del Team Infierno. En un emotivo discurso, Mayer señaló que hay algo que hicieron sin consultarle y que, según él, tenía un objetivo oculto. Si bien no reveló detalles, mencionó que Poncho de Nigris está involucrado en las estrategias personales que no comparte y que no se ajustan al trabajo en equipo.

"Después de la gala voy a pedir al Team Infierno que nos reunamos y les voy a decir algo que pienso, que me tiene muy molesto", puntualizó Mayer, consciente de que sus palabras podrían generar conflictos y divisiones entre el grupo.

La incertidumbre crece en La Casa de los Famosos México mientras los espectadores esperan la reunión post-gala del Team Infierno. Sergio Mayer ha dejado en claro que no se quedará callado y que piensa expresar sus sentimientos, aunque eso signifique poner en riesgo la estabilidad del equipo. El famoso actor agradeció el apoyo recibido y reconoció que las estrategias individuales ya están en marcha, algo que no le agrada y que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días.