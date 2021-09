Eugenio Derbez entre los nominados a los Oscars 2022; Según Hollywood Reporter

El intérprete mexicano, Eugenio Derbez a finales de 2013 se mudó a Estados Unidos para buscar un nuevo rumbo en su carrera como actor, recientemente su vida profesional ha dado un grio radical ya que este 25 de septiembre Hollywood Reporter, medio especializado en cine y la farándula, compartió, la lista de los posibles nominados a los Premios de la Academia, donde sorpresivamente, apareció el mexicano como Mejor Actor de Reparto por su actuación en CODA.

Según la lista publicada por el crítico Scott Feinberg, el mexicano apareció en la categoría posicionándolo como uno de los actores favoritos para quedarse con el vanagloriado reconocimiento del próximo año. En la lista compite contra: Jamie Dornan, Ciará Hinds y Jon Bernthal, entre los más reconocidos.

La película tiene una trama que se centra en una niña (Ruby) que quiere ser cantante, pero que tiene la problemática de haber crecido en una familia sorda. Eugenio Derbez en la película interpreta a Bernando Villalobos, el profesor de música de Ruby, dentro de la puesta en escena tiene la labor de impulsar su talento para seguir cantando.

Recientemente, Eugenio dio una entrevista con The San Diego Union-Tribune, ahí el actor reveló que siente que la película le ha ayudado a derribar los estereotipos que se tienen de él mismo, así como de los mexicanos residentes en Estados Unidos:

"Me alegro porque me están dando la oportunidad de romper con los estereotipos. Me quejaba de que cuando (los directores) me llamaban porque soy latino, siempre me ofrecían los roles de jardinero, narcotraficante o criminal. Ahora que puedo interpretar a un profesor de música, siento que estoy rompiendo con los estereotipos y eso será de gran ayuda para la comunidad latina", explicó para el The San Diego Union-Tibune.

Hace algunos meses, también mencionaba para EFE que dentro del territorio nacional era muy difícil poder encontrar un papel fuera de su zona de confort, por lo que decidió emigrar a un mercado donde no lo conocían por las facetas cómicas: "Lo que pasa es que tu cara es muy conocida como "Ludovico P. Luche" y otros personajes. En cuanto salgas en la película dramática, la gente se va a reír y el director no quiere eso".

Además, es importante recordar la entrevista que le hizo el famoso conductor Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ahí, Eugenio reiteró que suele ser complicado para él conseguir papeles fuera del género por su larga trayectoria como actor de comedia. El actor contó una anécdota con la que explicó la poca seriedad con la que lo toma la gente en latinoamérica:

"Yo estaba en la Ciudad de México en un estacionamiento esperando mi carro, el asistente del valet parking trajo mi coche y vi un nuevo rayón, entonces fue como: ´este es un nuevo rayón´, y él se comenzó a reír. Le dije ´bro, lo digo en serio. Esto es nuevo, ¿quién va a pagar por esto?´ y se comenzó a reír más", contó Eugenio a Jimmy Fallon.

De momento, la película ha atraído la mirada de los críticos americanos y esta siendo bien recibida su interpretación, así que tiene grandes y buenas posibilidades de llegar al final. Cabe recalcar, que las predicciones expuestas por Hollywood Reporter se hacen consultando con expertos y en su mayoría suelen ser acertadas.