Eugenio Derbez fue vetado por Televisa

El comediante mexicano Eugenio Derbez se encuentra en nuestro país promocionando el filme en el cual aparece junto a Omar Chaparro.

En la entrevista con la prensa, el actor noto la ausencia de los micrófonos de Televisa, afirmando que ya no le preocupa las practicas de la televisora.

“A mira, no está la empresa que me vetó (señala los micrófonos con logos de televisoras de los reporteros), pues con razón”, mencionó para ser interrumpido por un “Que es donde iniciaste Eugenio”, para que él agregara “Sí, pero estoy vetado”. Como si fuera poco su confesión, los comunicadores insistían en saber más e incluso le mencionaron sí le dolía a lo que aseguró: “No, ay por Dios. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”.

Una de las teorías mas aceptadas del fin de la relación de Derbez con Televisa es porque el actor brindo entrevistas a diversos medios de comunicación por su participación de los Oscars, por lo cual, se especula que Televisa decisión cortar la relación con Derbez.

Eugenio Derbez empezó su carrera en las salas de Televisa como escritor para después pasar a ser actor. El comediante creo programas icónicos de la televisión mexicana como lo fue XH-DERBEZ, Vecinos y La Familia P.Luche.