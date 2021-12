Fallece la actriz y comediante Betty White a sus 99 años

TMZ.- La querida actriz, comediante e ícono estadounidense Betty White murió, solo unas semanas antes de un cumpleaños histórico

Betty, pionera y pionera en los medios, tuvo la carrera más larga para cualquier mujer en la televisión antes de su muerte, protagonizando múltiples programas durante las últimas 8 décadas, comenzando en 1939.

Betty es quizás más famosa por su papel principal como Rose Nylund en "The Golden Girls", que se desarrolló entre 1985 y 1992. Sin embargo, había estado en TONELADAS de otros grandes éxitos a lo largo de su vida.

Betty se inició en la radio en los años 40, haciendo apariciones en "Blondie", "The Great Gildersleeve" y "This is Your FBI". Finalmente consiguió su propio programa de radio. En 1949, Betty comenzó a trabajar en un programa de variedades televisado con Al Jarvis llamado "Hollywood on Television", que luego fue coanfitriona, antes de comenzar a desempeñar más papeles en televisión en los años 50 y más allá.

Ha recibido numerosos elogios a lo largo de su carrera, incluidos múltiples premios Emmy, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards e incluso un Grammy. Ha sido nominada a varios Globos de Oro y también ha sido honrada con muchos premios Lifetime Achievement Awards y celebraciones a través de varias organizaciones.