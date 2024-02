Fan de Taylor Swift estuvo a punto de rechazar trasplante de riñón por ir a concierto

Una fan de Taylor Swift se hizo viral en redes sociales tras casi rechazar su trasplante de riñón, por no perderse un concierto que daría la cantante en Australia.

Se trata de una mujer de 35 años de edad, identificada como Tamara Gray, quien reside en Queens land, y es una gran seguidora de la famosa estadounidense que inició en 2023 su tan exitosa gira 'The Eras Tour'.

De acuerdo con medios internacionales, Tamara iba a asistir el pasado viernes 23 de febrero al concierto que dio Taylor en el Accor Stadium de Sídney de Australia.

La mujer compró su boleto con anticipación y se encontraba ya en el aeropuerto de Gold Coast para abordar y cumplir su sueño.

Pero minutos antes de subirse al avión, le llamaron del hospital para darle una noticia que cambiaría su vida por completo, los médicos habían encontrado al fin un donante de riñón compatible con ella, por lo que tenía que presentarse de inmediato para llevar a cabo el trasplante que había esperado por tanto tiempo.

Tamara suele estar sometida a diálisis al menos 15 horas semanales, debido a que padece una enfermedad llamada nefropatía por IgA, por lo que llevaba años esperando recibir dicho órgano, para mejorar su calidad de vida.

Gray tuvo que tomar una difícil decisión; acudir al tan esperado show de Taylor Swift o regresarse para recibir el trasplante de riñón.

De acuerdo con 9News, la mujer llegó a considerar en rechazar el órgano y tomar su vuelo para asistir al concierto, debido a que no quería perderse la oportunidad de ver a la intérprete de 'Now That We Don't Talk' cantar en vivo.

Sin embargo, estuvo consciente de que el trasplante era una única oportunidad que no podría volvérsele a presentar en la vida. Tamara comentó que no se arrepiente de haber tomado la decisión de perderse el show por recibir el riñón.

La historia de Gray se hizo muy viral en redes tanto que las swifties etiquetan a la cantante para que vea el caso y le envíe algún mensaje de motivación. Hasta el momento, se desconoce si la famosa o su equipo se han contactado con la mujer.