Fans de Taylor Swift usan pañal en concierto para guardar su lugar en filas

La gira mundial "The Eras Tour" de Taylor Swift, está siendo muy polémica en redes sociales, ya que sus seguidoras hacen de todo por conseguir un boleto y un buen lugar para ver a la cantante, desde acampar uno o dos días antes del show, hasta usar un pañal para no ir hasta el baño.

Fanáticas estadounidenses de la intérprete de Shake It Off, se hicieron virales en redes sociales debido a que algunas de ellas, recomendaron usar pañales para adulto durante el concierto de Swift, para no perderse ninguna de sus canciones favoritas y evitar largas filas que se suelen hacer en los baños de los recintos, agregando que el show tiene una duración de tres horas.

Varios internautas mencionaron que les funcionó usar un pañal desechable para no perderse ni un segundo del concierto, además destacaron que decidieron implementar dicho método ya que habían pagado mucho dinero por el boleto, como para perder su lugar.

"Con la cantidad de estrés y tiempo que me tomó conseguir entradas para Taylor Swift, compraré un pañal para adultos para no perderme ni un minuto", mencionó una usuaria de TikTok identificada como @therealkatherine.

Además, la joven aparece en el clip enseñando una bolsa de 18 pañales para adulto, de los cuales ofreció los 17 sobrantes a los swifties (fanáticos de Taylor Swift) que vayan a acudir a alguno de los conciertos programados.

Esta recomendación hecha por diversos fans de Taylor se ha vuelto muy viral, tanto que han realizado diversos videos para que los que vayan a asistir a los conciertos programados para los días 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol, porten uno y no se pierdan de ninguna canción, ni su asiento.

Finalmente, internautas de Twitter han señalado que "es una gran idea", pese a las críticas de algunos usuarios de redes. Diversas swifties han asegurado que si usarán un pañal cuando acudan a la presentación de la intérprete de I Knew You Were Trouble.