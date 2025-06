Farid Dieck dedica emotivo discurso a Jessica Fernández en los Spotify Podcast Awards

En la reciente edición de los Spotify Podcast Awards 2025, el conferencista y creador de contenido Farid Dieck fue galardonado en la categoría "Bienestar" por su podcast "Relatos y Reflexiones". Durante su discurso de aceptación, Dieck dedicó palabras conmovedoras a su prometida, Jessica Fernández, resaltando su apoyo durante momentos difíciles de su vida.

"Quiero agradecer a una persona en especial que vino aquí conmigo y quiero contar mi historia. En verano de 2022 llevaba dos años pasando por mi peor momento profesional y uno de mis peores momentos emocionales de mi vida, mi visión empezaba a nublarse, empezaba a irme hacia abajo, a menospreciarme, a dudar de mí, a perder la fe en mí, pero por alguna razón tú me veías diferente", expresó Dieck con voz entrecortada.

El conferencista continuó: "Tú me veías diferente, siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, yo no lo entendía y aunque no podía verme a mí mismo de esa forma, en ese momento decidí confiar en tu mirada. Tomé prestado tus ojos y seguí adelante, estudié, me superé y de ese impulso nació 'Relatos y reflexiones'".

Dieck concluyó su discurso con un mensaje directo a Fernández: "Si en un momento las voces externas o tu propia voz interna te nublan tu visión y empiezas a creer que eres poco, quiero que en esos momentos sepas que siempre vas a contar con mis ojos para que te veas a través de ellos y recuerdes la increíble mujer que eres. Esto es para ti".

La pareja ha estado en el centro de la atención mediática tras anunciar su compromiso en abril de 2025. Algunos internautas criticaron declaraciones pasadas de Fernández sobre su relación, considerándolas prepotentes. Sin embargo, el emotivo discurso de Dieck en los Spotify Podcast Awards ha sido interpretado como una defensa pública y una reafirmación de su amor y compromiso hacia su prometida.