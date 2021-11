Filtran audios de policías revelando detalles del caso Octavio Ocaña

Ciudad de México.- El caso de Octavio Ocaña, mejor conocido como "Benito" en la serie "Vecinos" aún no termina y cada día se revelan nuevas noticias sobre lo sucedido.

En esta ocasión a través de TikTok se difundieron audios en lo que un supuesto policía habla de lo que realmente ocurrió con el joven actor, fallecido el pasado 29 de octubre en Cuautitlán Izcalli.

"Acá entre nos de compas, tus compañeros si volaron al morro ese de Vecinos, ¿se les fue o que, pensaron que era la mera mafia y lo tenían que volar?".

"Pos este morro fue al punto a comprar maldad, si andaba rumbado es por maldad, el detalle es que esa colonia está bien cu***, y ese wey entró en una camionetota y no lo rentearon, o sea había de dos, o conocía al machín del punto o era buen cliente o se le alocó", se escucha decir en los supuestos audios difundidos en WhatsApp.

En la grabación se escucha decir al supuesto policía que las personas que acompañaban a Octavio el día de los hechos no eran conocidos si no sus dealers (distribuidores) y fueron quienes le pidieron que no detuviera la camioneta porque ahí traían la mercancía.

"Si se hubiera ido en banda, traía un reloj de 150 mil varos y una esclava que valía como 40 mil, tú crees que no iba a poder pagar con eso ahorita regreso, pa mí que fue compró y ya se quedó sin efectivo y les ha de ver dicho vamos al cajero y le subieron al dealer o dos monstruos para que fueran para la feria y cuando iban sobre la marcha, ¡No te pares! ¡No te pares!", se escucha decir en el audio.

En el audio se refiere que cuando la policía bajó a Octavio de la camioneta y lo estaba amenzando se le salió el tiro.

"La gorra no traí hoyo, se la han de ver puesto después porque no traía ningún hoyo solo está llena de sangre que le está escurriendo", finaliza el audio.