Filtran grabación de Octavio Ocaña intoxicado disparando al aire

RADIO FORMULA.- El caso de Octavio Ocaña ha dado mucho de qué hablar, principalmente porque se han presentado algunas inconsistencias dentro del seguimiento de su situación que generan suspicacias y teorías no solo entre la población, también en los medios de comunicación.

Por ello, ahora llama la atención un video en donde se puede ver al actor Octavio Ocaña disparando armas al aire, hecho que ha generado comentarios por parte de quienes siguen el caso, pues aseguran que "se comportó de forma irresponsable".

Aunado a este video filtrado, también se dio a conocer otra grabación en donde se le ve inhalando un polvo blanco -aparentemente cocaína- que supuestamente demostraría que el joven de casi 23 años sí consumía estupefacientes.

Los usuarios de redes sociales se han lanzado contra el chico que le daba vida a "Benito Rivers", puesto que indican que el joven "tenía una vida paralela"; mientras que otros indican que esto no es motivo para justificar la muerte del actor.

Así luce Octavio Ocaña disparando al aire

En la grabación de escasos tres segundos se puede ver a Ocaña preparando un arma corta y en una primer descarga lanza dos tiros al aire y posteriormente vuelve a cargar y lanza otros dos disparos al aire.

El padre de Ocaña indicó en repetidas ocasiones que el joven solía cargar consigo armas con la intención de "cuidarse"; pero estas grabaciones ahora lo colocan como el villano de la situación tan delicada que vivió.

¡Se le cae el teatro al reportero de quinta @__ElBicho007, existe un video desmiente su versión de los hechos! Sale a la luz nuevo video del difunto Octavio Ocaña disparando un arma de fuego.



Sigan informandose en #JuanPerezNews.pic.twitter.com/vEuhi5YhLS — Juan Cosme Antonio Filomeno Perez Zulaica. ????? (@JuanPerezZu) November 5, 2021

¿Qué opina el padre de Octavio Ocaña sobre su posesión de armas?

El padre del Octavio asegura tener pruebas para señalar a la policía, indicó que las autoridades simplemente se le quedaron viendo y no lo auxiliaron.

"La policía (lo mató) no hay de otra. Venían 30, ya le habían disparado. Mi hijo no es delincuente, solo porque traía una camioneta ostentosa. Yo le he dicho que no parara, pero llegó lo que tenía que llegar", contó Octavio Pérez.

Además, el padre de Ocaña comentó que a los hombres de seguridad los golpearon las autoridades y les pidieron que se culparan por la muerte del joven, además de que mencionaron que en un primer momento el joven dio negativo en las pruebas.