Formalizaron la denuncia de Frida Sofía contra Alejandra y Enrique Guzmán por abuso sexual

La defensa de la empresaria busca las últimas consecuencias en este proceso penal

La espera terminó, la defensa de Frida Sofía formalizó la denuncia en contra de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar, con los que esperan llegar hasta las últimas consecuencias, que podrían derivar en cárcel para ambos rockeros.

La abogada Diana Valderrama se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para interponer la demanda por las acusaciones que hace unos meses hizo la empresaria de 29 años en contra de su abuelo y madre.

En entrevista con los medios de comunicación, la defensora perteneciente al despacho Olea & Olea Abogados dio algunos detalles de este proceso: “Nosotros señalamos una clasificación preliminar de lo que consideramos que son los delitos que se actualizan, sin embargo, como lo mencionamos, será el Ministerio Público el encargado de determinar cuáles son los delitos que se actualizan”.

Este proceso se está realizando con la colaboración de las autoridades norteamericanas, ya que Frida Sofía por temas migratorios no puede pisar México.

Xavier Olea, también representante de Frida Sofía, explicó en Venga la Alegría las razones por las que se decidió emprender la lucha legal en contra de “La reina de corazones” y por qué los delitos argumentados son abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar.

“Después de un análisis basto de la información con la que contamos y los peritajes con los que contamos, los testimonios que contamos y hemos escuchado, a nuestro parecer hay una responsabilidad penal también de Alejandra”, comentó.

Olea detalló esta mañana que los delitos de violencia familiar y corrupción de menores son atribuidos a Alejandra y Enrique Guzmán; mientras que el de abuso sexual sólo aplica para el rockero de 78 años. Delitos que aún no prescriben a pesar de que pudieron ocurrir hace más de 15 años.

“Se basa en testimonios, en periciales, en imágenes y videos, eso será que en su momento tendrá que valorar la Fiscalía para saber si existió el delito o no existió. Nosotros estamos haciendo conocimiento de hechos y ellos tendrán que determinar si esos hechos, con aparencia de delito, son o no”, aseguró.

Añadió que entre sus pruebas hay testimonios de personas que presenciaron conductas extrañas en la infancia de Frida Sofía, lo que ahora podría sustentar estos tres delitos supuestamente cometidos por Alejandra y Enrique Guzmán.

Según Xavier Olea, la empresaria y cantante se encuentra en tratamiento para superar las secuelas que le dejaron los supuestos abusos que vivió en su infancia.

“Está en tratamiento psicológico, evidentemente está con daño emocional importante. Pero para mí ha tomado mucho valor, mucha fuerza, mucha valentía y la siento mejor que hace unos meses”, aseguró.

El defensor recordó que no buscan un acuerdo reparatorio, por lo que reiteró que los acusados podrían pisar la cárcel.

“El delito de abuso sexual contempla la prisión preventiva oficiosa y los otros delitos contemplan una prisión preventiva justificada... si esto llegara a las instancias judiciales, existe la posibilidad de que sean sancionados penalmente con prisión”, afirmó.

Descartó la posibilidad de que se promueva un careo entre Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, ya que las leyes amparan a la víctima, por lo que no habrá necesidad de que estén frente a frente.

La hija de Alejandra Guzmán abrió el corazón esta semana para adelantar algunos detalles de este proceso, e incluso se deslindó de cualquier relación familiar con su madre y abuelo.

“Después de muchas horas con psicólogos y peritos, de un proceso de sanación, veo mucho más claro, incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia que es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días”, declaró en un video publicado desde su cuenta de Instagram para hablar de esta nueva etapa en su vida.

“Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación y de su chantaje, no se cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme”, continuó.

Luego de que la empresaria de 29 años señalara a su abuelo de tocarla indebidamente desde la infancia, se desató un huracán en torno a la familia Guzmán Pinal que parece no tener fin e incluso ya se emprendieron acciones legales de parte de Enrique Guzmán con tal de limpiar su buen nombre e imagen.

Desde entonces ambas partes se han hecho de diversos dimes y diretes, e incluso se ha especulado sobre que las verdaderas intenciones de Frida Sofía son ser la heredera total de Alejandra Guzmán, quien supuestamente decidió restringirle el flujo monetario y quitarla de su testamento por sus constantes ataques.