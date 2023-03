Franco Escamilla estalla contra usuarios que lo llamaron machista

Ciudad de México.- El comediante Franco Escamilla decidió romper el silencio luego que en redes sociales lo acusaran de machista tras los comentarios que realizó hace años.

Escamilla decidió pronunciarse en el episodio 336 de "La mesa reñoña", uno de sus programas de YouTube. "Quiero ofrecer una disculpa al Franco del pasado, porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos", mencionó en un tono irónico.

Por comentarios sobre este video.

Y dejó claro que no le importa lo que digan de él ya que solo intenta hacer comedia con sus contenidos por lo que decidió ser directo con sus detractores.

"Ninguna de las cuentas que me estuvo tirando tiene muchos seguidores. Son cuentas que a eso se dedican. (...) A mí me hace mucha gracia que me hayan cancelado por el chiste de Chris Rock.

"No entremos en guerra con estas cuentas que ni siquiera les interesa el tema, ni la mujer. Muchos de los que me tiraron eran vatos queriendo quedar bien", declaró.

¿Qué hizo Franco Escamilla?

Recientemente se hizo viral un video de Franco Escamilla donde señalaba que el hombre era muy básico y solo necesitaba de tres cosas.

Aunque la grabación fue del 2002, los usuarios revivieron ese momento y no perdonaron al comediante.

"Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate. Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía ´el hombre quiere comida, sexo y silencio´", se le escucha decir.

El comediante pidió a las mujeres guardar silencio cuando están con su pareja y en caso de querer hacer una pregunta deben estar arregladas y con ropa corta.

Los comentarios no se hicieron esperar y lo acusaron de machista. "Honestamente se estaban tardando en que la gente se diera cuenta que este individuo solo habla tonterías. El humor que él hace es hablar mal de otras personas". "Mujeres: tomen consejos de Gabriel García Márquez, Facundo Cabral, Paulo Coelho. NO de Franco Escamilla por Dios".