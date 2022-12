Franco Escamilla recibió amenazas de muerte por defender a ´Platanito´

Monterrey.- El comediante mexicano, Franco Escamilla, reveló que él y su familia recibieron amenazas de muerte luego que se expresara para justificar el chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, que contó su compañero de profesión "Platanito".

Escamilla habló sobre lo acontecido en el programa de YouTube La Saga Live, en el que Adela Micha le cuestionó las repercusiones de lo que dijo en un video y sobre la comedia en la actualidad, con la cultura de la cancelación.

Dijo que cada acción tiene una consecuencia, pero que eso no significa que alguien deba quedarse sin trabajo. Además, calificó como una ´ironía´ que la gente se ofendiera por un chiste, pero que no dudaran en amenazar también a su esposa y sus hijos.

"Personalmente me parece que estuvo muy pesado (el chiste). Yo creo que es un tema por el que estamos muy dolidos en este país, tantas mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidios, tanta violencia y todavía dice ´no lo vayan a subir´.

"La gente que no estuvo de acuerdo con lo que yo dije me empezó a amenazar de muerte a mí y a mi familia, pero eso no lo ven mal. No ven mal insultar a mis hijos, a mi esposa, o decirme ´¿qué vas a hacer cuando se mueran tus hijos´, me están juzgando por lo que dijo alguien y tú estás haciendo lo mismo o peor", dijo el comediante del sombrero.

Franco dijo que si es posible seguir haciendo comedia, pero que es un tema subjetivo en el que involucra el sentido común del comediante y el de la persona que escucha un chiste, aunque aseguró que no haría un comentario como el de ´Platanito´, pero no está de acuerdo con las personas que piden dejarlo sin trabajo.

Sergio Verduzco, el nombre real de 'Platanito', ofreció disculpas tras su comentario, reconociendo que se trató de un grave error tratar un tema tan sensible desde el punto de la comedia.