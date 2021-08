Franco Escamilla se disculpa por chistes del Conalep

El famoso comediante Franco Escamilla difundió un video donde, a su estilo, ofreció una disculpa a la comunidad estudiantil del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), por citar a la institución para realizar sus chistes.

Fue a través del canal oficial del Conalep en donde Escamilla, a solicitud del Director Enrique Ku Herrera apareció para expresar su cariño hacia las personas que conforman la institución académica.

"He conocido mucha gente egresada de un Conalep y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ´¡Eh! yo salí de un Conalep´ y siempre hago la misma broma y les digo ´Ah, lo siento mucho´", recordó.