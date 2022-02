"Fueron trucos de cámara"; Afirma Lalo Mora por videos de tocamientos a fans

Meses atrás, el ex líder de los Invasores de Nuevo Leon, Lalo Mora, causó indignación en el internet pues en varios videos se observa al veterano cantante tocar de más a sus fans que solo le pidieron una foto, incluso llegando al punto de besarlas en la boca.

Las repercusiones de los video y acciones de Lalo Mora le valieron una gran lluvia de críticas por parte de internautas pies los mismos calificaron estos actos de machistas y misóginos.

Después de meses de silencio por parte del cantante por fin dio una declaración después de los ataques que a recibido el Rey de Mil coronas afirmando que no hizo nada malo, pero pido disculpas con las afectadas así como los ofendidos.

"Yo no hice tal cosa, son trucos de la cámara, hubo ahí dos cámaras, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos (lo haré) delante de mi público"

De la misma manera Lalo Mora afirmó que las acusaciones tuvieron un gran peso en su salud mental, pues afirmó que lloraba por la presión constante.

"Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme,que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto"...."Espero que me disculpen si es que cometí un error. Primeramente, a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció".

Las declaraciones vienen después de un evento en el que se recordó a Servando Cano, con el que convivio durante décadas.