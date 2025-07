"No puedes hacer arte con una app": Guillermo del Toro defiende la emoción y el conocimiento en la creación artística

El último día de la Comic-Con San Diego 2025 cerró con una mesa redonda de lujo encabezada por los cineastas Guillermo del Toro y George Lucas, y el diseñador Doug Chiang. En un panel moderado por Queen Latifah, los creadores compartieron reflexiones sobre arte, narrativa, y el valor emocional de las historias. Pero uno de los momentos más contundentes fue cuando Del Toro criticó duramente la idea de que el arte puede generarse a través de aplicaciones.

"Lo siento, pero no puedes hacer arte con una aplicación. La diferencia está en la personalidad, el conocimiento y la emoción. Y esas tres cosas no vienen en una jodida aplicación", declaró el director mexicano, arrancando aplausos del público.

Del Toro, que estrenará su versión de Frankenstein en noviembre, enfatizó la importancia de preservar el pasado visual y cultural, en un contexto en el que —según él— hay fuerzas que buscan borrar esa memoria. "Este museo (refiriéndose al proyecto de Lucas) conmemora un momento popular, vociferante, expresivo y elocuente de nuestro pasado visual que nos pertenece a todos", expresó.

Por su parte, George Lucas, en su primera visita histórica a la Comic-Con a sus 81 años, presentó avances de su esperado Museo Lucas del Arte Narrativo, que abrirá en 2026 en Los Ángeles. El director de Star Wars explicó que su vasta colección, con más de 40 mil piezas, no podía quedarse guardada.

"El arte es una conexión emocional. Si no sientes nada, no es arte. Si te toca, entonces lo es. No importa cuánto cuesta ni quién lo hizo", explicó Lucas.

El museo exhibirá piezas icónicas como la moto del General Grievous, el deslizador terrestre de Star Wars y la nave de Anakin Skywalker, además de pinturas de artistas como Frida Kahlo. En un video narrado por Samuel L. Jackson, se adelantaron algunas de las piezas que serán parte de esta propuesta museográfica centrada en el arte pop y la narrativa visual.

Lucas también compartió su visión sobre el papel de las historias: "Cuando naces, el punto de referencia es el miedo... creas historias para sentirte mejor. La ciencia ficción es mito, y el mito nos une. La propaganda, en cambio, divide".

Finalmente, Doug Chiang reflexionó sobre cómo los cómics, pese a ser despreciados en su juventud, lo guiaron hacia una carrera creativa. Elogió a Lucas por elevar la narrativa visual a la categoría de arte legítimo.

La edición 2025 de la Comic-Con concluyó con grandes momentos para los fanáticos, entre ellos el estreno del piloto de la serie Alien: Planeta Tierra y la celebración por los 70 años de Godzilla, ícono global del cine de monstruos.