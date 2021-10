Gomita denuncia a su papá por violencia doméstica: "Me volvió a golpear" (VIDEO)

´Gomita´ está denunciando a su papá por violencia doméstica, asegurando que la golpeó después de tratar de defender a su mamá, lo que dejó sin habla a sus seguidores.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló entre lágrimas haber sido nuevamente golpeada por su padre Alfredo Ordaz Barajas debido a que ella se metió entre una pelea de él y su madre ´La señora Chave´.

"Amigos acaba de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá", dijo la expayasita sin poder contener el llanto.

Así como hizo a un lado el cubrebocas blanco que en ese momento portaba pues mostró las agresiones.

"Traigo esto ya hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara. Me jaló", dijo Gomita amargamente en el video que hizo público y que indica la fecha 3 de septiembre.

Razón por la que sus seguidores creen que la agresión tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, día en que Gomita decidió ponerle fin a los ataques solicitando ayuda de las autoridades correspondientes.

"Desde ese día dije por mi bien que no me volvería a callar", citó la expayasita junto a una imagen de su sillón con sus extensiones encima, las cuales asegura se las arrancó su padre.

Padre de

Gomita

tiene prohibido acercarse a ella

Posteriormente tras hacer público su video titulado "No más violencia contra las mujeres", Gomita indica que su padre tiene prohibido acercarse a ella.

"Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercase a mí", informa mediante sus redes sociales donde se queja que su progenitor se mantenga en libertad.

Sin embargo, no está claro si el señor Alfredo Ordaz también tiene prohibido acercarse a su madre o a cualquier miembro de la familia.

Gomita se cansó de los maltratos de su padre

Y finalmente, Gomita, quien dice haber intentado ser y mostrarse fuerte, asegura que se cansó de callarse este maltrato psicológico como físico.

Así como desea ser tomada de ejemplo por aquellas personas que sufren violencia doméstica: "Si con esto te reflejas y estas pasando lo mismo, adelante, ánimo, no estás sola, no eres la única pero yo no me tumbo", remató.

Y sin, Gomita más agradece el apoyo y las muestras de cariño que le han brindado sus seguidores.