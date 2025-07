Grace Springer: Sin ganancias por video viral de romance en concierto de Coldplay

Boston, EE.UU. – 21 de julio de 2025 — Grace Springer, la fanática que captó durante un concierto de Coldplay un presunto romance entre el CEO de Astronomer, Andy Byron, y la jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot, afirmó este lunes en el programa británico This Morning que no recibió ningún ingreso, a pesar de que el video alcanzó más de 120 millones de visualizaciones.

Springer, de 28 años y procedente de Nueva Jersey, relató que su intención original era grabarse para aparecer en la “kiss cam”. Fue después del espectáculo cuando revisó el contenido y notó el momento comprometedor. “Nunca imaginé que esto sucedería... Si lo hubiera sabido, tal vez lo habría pensado dos veces”, declaró, admitiendo cierto remordimiento por las consecuencias personales y profesionales que desencadenó.

A pesar de la expectación y las especulaciones en redes sociales, Springer enfatizó que no monetizó el video. “No he ganado dinero ni con el video ni con las visualizaciones. No está monetizado”, afirmó. Esto refuerza la percepción de que la viralidad no siempre se traduce en beneficios económicos para quienes captan el material.

El incidente tuvo un efecto inmediato. Andy Byron renunció como CEO de Astronomer poco después de la difusión masiva del clip. La viralidad del video también activó un intenso debate sobre ética, privacidad y responsabilidad al compartir contenido personal en eventos públicos, y Chris Martin, vocalista de Coldplay, aprovechó el episodio para bromear durante otro concierto: “Si no se han maquillado, maquíllense ahora”.

Este episodio pone en relieve cómo la tecnología y las redes sociales intensifican situaciones cotidianas en el espacio público, generando repercusiones inesperadas para las personas involucradas, así como cuestionamientos sobre consentimiento y límites de exposición en eventos masivos.