Guillermo del Toro presenta el primer tráiler de "Nightmare Alley"

Guillermo del Toro está de vuelta después de casi cinco años de su última película. A través de su cuenta de Twitter, compartió el tráiler de "Nightmare Alley", su primer largometraje luego de la ganadora del Oscar "The Shape of Water", del 2017.

El director se ha ganado el cariño del público gracias a la propuesta de un universo propio en sus películas, las cuales a menudo se ambientan en espacios góticos y se desenvuelven en circunstancias sobrenaturales con personajes oscuros o introvertidos que se ganan la simpatía de la audiencia.

Esta vez, el mexicano se aleja un poco de sus producciones anteriores ya que se sale del mundo de lo fantástico para ofrecer un thriller psicológico dirigido al público adulto.

"Me sucedió con Crimson Peak, donde la gente estaba esperando una película de terror. "Nightmare Alley" no tiene ningún elemento sobrenatural. Está basado completamente en un mundo de realidad. No hay nada fantástico. Es una película muy diferente a la habitual, pero sí, el título y mi nombre crearían esa impresión", comentó Guillermo.

El elenco es uno de los más prestigiosos con los que ha trabajado el mexicano pues está compuesto por Bradley Cooper como protagonista, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins y Ron Perlman, entre otros.

La película está basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham, publicada en 1946; la cual cuenta la historia de Staton Carlisle, un hombre que se dedica a estafar millonarios y cuya vida cambia luego de conocer a Lilith Ritter, una psiquiatra con una gran habilidad para manipular a las personas.

El video de un minuto y medio adelanta que la película estará ambientada en un escenario circense muy oscuro.