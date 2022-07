Gustavo A. Infante cometió abuso sexual; Afirma Alfredo Adame

Sin duda, Alfredo Adame se a ganado el desprecio de muchas personas de la farándula por sus duras críticas y señalamientos, pero solo uno se ha atrevido a ir más allá, ese es Gustavo A. Infante, quien inició un proceso en contra del actor, pero ahora Adame contraataco.

Después de que Infante denunció a Adame contra la autoridades, por haber amenazado a su madre, Alfredo Adame, afirmó que inició una investigación contra el periodistas, afirmado que este a cometido abuso sexual, incluso es acusado de pederastia.

"Lo importante de todo esto es que ya le estoy sacando todo lo que ustedes saben: todos sus acosos sexuales, abusos sexuales, toda la pederastia, todas las violaciones que ha cometido y ya conseguimos de seis carpetas que conseguimos con un despacho de investigadores, cinco resultaron ciertas. Le estoy sacando todo eso", dijo el actor.

También, Adame aseguro que es su supuesta investigación descubro que Infante no tiene licenciatura de periodismo.

"No tiene la licenciatura en periodismo, no es licenciado, no tiene la carrera. Usurpó funciones porque acudió a la Fiscalía Especializada en Protección de Periodistas a levantar una denuncia contra mí por lavado de dinero, tráfico ilegal de armas, venta de niños nigerianos, nexos con el narco (...) se la desestimaron, pero la Fiscalía no sabía que no es periodista, entonces yo ya fui y lo exhibí y ahora se va a proceder contra él", aseguró Adame.