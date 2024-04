Habrá nueva versión de la película ´El Proyecto de la Bruja de Blair´

Las cámaras volverán a adentrarse a las profundidades del bosque encantado más famoso del cine, y es que se adelantó que está próxima una nueva película de ´El Proyecto de la Bruja de Blair´, clásico del género de terror.

De acuerdo con Variety, el productor Jason Blum es quien está detrás de este proyecto que llegará a modo de remake.

El anuncio se hizo en la feria anual de cines, CinemaCon, que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, y un dato adicional es que esta película de la cual se habla será solo la primera de varias adaptaciones a otros importantes filmes que desarrollarán Blumhouse y Lionsgate.

Por ahora no hay detalles acerca de la trama de la película, no obstante, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, declaró que esta próxima versión estará adaptada para las nuevas generaciones.

"He sido increíblemente afortunado de trabajar con Jason muchas veces a lo largo de los años. Forjamos una relación sólida en 'The Purge' cuando estaba en Universal y lanzamos STX con su película 'The Gift'. No hay nadie mejor en este género que el equipo de Blumhouse", dijo Fogelson en un comunicado.

La nueva película de ´El Proyecto de la Bruja de Blair´ tendrá como productor a Roy Lee, quien fue el responsable de entregar el reinicio de esta saga en el año 2016.

¿De qué trata ´El Proyecto de la Bruja de Blair´?

Es una película estilo metraje encontrado, que se basa en la historia de tres estudiantes de cine que se adentran a un bosque supuestamente embrujado en Burkittsville, para filmar un documental acerca de la leyenda del espíritu de una bruja que se aparece en el pueblo.

Los jóvenes, con cámara en mano, fueron en búsqueda de las interrogantes que giran en torno a esta historia, sin embargo, durante su trabajo pierden el rumbo y poco a poco comienzan a ser acechados por una fuerza maligna que los hace caer en total desesperación.

Conforme avanzan los días, las complicaciones aumentan y los jóvenes se pierden cada vez más en este bosque hasta sufrir las peores consecuencias de su osadía.