Harry Potter: HBO Max prepara serie sobre Severus Snape

El futuro de la saga Harry Potter tras Animales Fantásticos 3 es incierto, pero Warner Bros. parece estar preparando nuevos proyectos de saga creada por J.K. Rowling. Todo apunta a que Snape, quien fuera interpretado por Alan Rickman, protagonizará una precuela para HBO Max.

Según We Got This Covered, la plataforma de streaming está preparando una serie sobre el personaje. Por el momento no se sabe qué etapa de la vida del protagonista cubrirá la producción. Severus Snape tiene una historia de origen compleja que solo se revela en el libro y película final de la saga, Las Reliquias de la Muerte.

Cuando era niño era el mejor amigo de la madre de Harry, Lily, pero su relación cambia cuando ella se enamora de James Potter. Luego se unió a los Mortífagos, pero secretamente desertó y se unió a Dumbledore cuando Voldemort planeó matar a los Potter. Después de descubrir la verdad, Harry llamó a su segundo hijo Albus Severus, en su honor

Cabe destacar que Rickman, actor que interpretó al personaje, falleció en 2016. Por el momento se desconoce quién dará vida al profesor. We Got This Covered también señala que otros rumores apuntan a una serie de Hermione en la que podría participar Emma Watson.

Hasta que se conozcan más detalles los fans podrán disfrutar de Animales Fantásticos 3. La cinta dirigida por David Yates y protagonizada por Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne y Ezra Miller llega a los cines el 15 de julio de 2022.