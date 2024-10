Hermana de Liam Payne se despide con emotivo mensaje

La comunidad musical internacional lamenta la muerte del cantante británico Liam Payne, ex miembro de One Direction, fallecido el pasado miércoles en Buenos Aires.

Su hermana, Ruth Gibbins, le rindió homenaje en Instagram con emotivas palabras y fotos familiares, mostrando su estrecha relación.

"No creo que esto esté pasando", comenzó en su extensa publicación. "Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él, haciendo sus imitaciones siempre me hacía reír y le encantaba ver cuánta risa podía provocar".

"Aprendí a conducir finalmente durante las semanas de shows en vivo de The X Factor porque no podía soportar la idea de no poder llegar a él. Solía conducir regularmente para tomar el té con él después de terminar mi trabajo, solo para estar juntos", relató en el post.

"Liam amaba a 1D, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho de ello. Simplemente reproducía canción tras canción que habían sido grabadas pero nunca utilizadas y nos sentábamos a tener un mini concierto de 1D". termina.

Mientras tanto, el padre de Liam, Geoff Payne, llegó a Argentina el viernes para organizar la repatriación del cuerpo de su hijo.