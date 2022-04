Hijo de Adame desmiente acercamiento con su padre

Alfredo Adame sigue en el ojo del huracán, pero en esta ocasión no se trata de sus repetidos enfrentamientos con Carlos Trejo, ni de su reciente ruptura con su prometida Magaly Chávez, sino de la ríspida relación que tiene con sus hijos.

Y es que el ex conductor de Hoy ha despotricado en diversas ocasiones contra los jóvenes fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Pues mencionar sus deseos por sacarlos del testamento, hasta negar abiertamente ser su padre, son solo algunos de los episodios incómodos que ha protagonizado en este sentido.

Pero algo que cambió hace poco, fue que el controversial actor dijo durante una entrevista para el canal de Youtube DelarosaTV estar reconsiderando acercarse a Sebastián, Alejandro y Diego. Ello, debido a que Magaly Chávez lo instó a reflexionar sobre el asunto.

"Ella me lo ha estado diciendo desde un mes y medio y estoy en el mood de que sí. Si mis hijos quieren arreglase conmigo, sin rencores, sin reclamaciones, nos vemos, nos abrazamos y nos juntamos y se acabó el asunto", contó Adame antes de anunciar el quiebre de su noviazgo con la ex integrante de Enamorándonos.

Ante estas declaraciones Sebastián Adame, hijo del actor, apuntó para las cámaras del vespertino De primera mano, que hasta el momento no han existido indicios de una pronta mejoría en la relación con su padre.

"De mensajes yo no he recibido nada, yo sinceramente, con todo el gusto del mundo, yo lo he dicho muchas veces, yo estoy dispuesto a una reconciliación con mi papá", dijo.

Asimismo, el joven apuntó que tanto él como los otros hijos de Mary Paz Banquells estaban con la disposición de arreglar las cosas.

"Obviamente pasaron muchas cosas y esas cosas se tienen que hablar, nada más eso sí yo y creo que también hablo por mis hermanos a final de cuentas si le nace del corazón y es algo que realmente quiere, él sabe donde vivimos", sentenció para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Además, Sebastián dejó muy en claro que su familia no estaba dispuesta a convertir todo en un show mediático si se concretaba el acercamiento.

"Lo único que sí es que nosotros no vamos a hacer un círculo de espectáculos, esto es algo que es privado, que es familiar. Un asunto que se tiene que hablar entre nosotros y si el está de acuerdo aquí andamos y sabe como contactarnos", declaró.

Con información de INFOBAE