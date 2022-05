Hospitalizan de emergencia a Eduin Caz: ¿Qué le pasó?

Eduin Caz alertó a sus seguidores por su estado de salud, luego de ser trasladado de emergencia a un hospital de la Ciudad de México.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del programa "Corazón Grupero", se vio al cantante que era llevado en ambulancia a un hospital tiempo después de haber ofrecido un concierto en el Foro Sol.

Posteriormente, el vocalista del Grupo Firme publicó un mensaje en el que dio a conocer que está bien.

"Estoy bien familia, acabo de agarrar mi celular. Más tarde me reporto, solo quería que supieran que estoy bien. Gracias", fue el breve mensaje que compartió el cantante.

Así mismo, tiempo más tarde publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde contó que todo se derivó de la hernia hiatal que padece desde hace tiempo, pues señaló hace poco ingirió mucho alcohol y comió alimentos irritantes, lo que le provocó acidez en el cuerpo.

"Llegué al hotel y me pegó un dolor como una acidez. Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí y sentí que cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia", contó.