IMAGEN: ¿Por qué se ha vuelto viral el último regalo de Travis Scott a su hija Stormi?

Por: Showbiz 25 de Agosto 2021

Los más pequeños del clan Kardashian-Jenner están acostumbrados a vestir prendas en miniatura de los diseñadores más exclusivos, a viajar en jets privados y a conducir versiones de juguete de los deportivos de sus padres.

En una familia así, encontrarse una mañana con un autobús amarillo en el jardín de tu mansión no resulta demasiado extraño y eso es justo lo que le sucedió a Stormi, la única hija que Kylie Jenner tiene con el rapero Travis Scott.

"Lo único de lo que hablaba Stormi últimamente era de autobuses amarillos. Su papá la sorprendió con uno", compartió Kylie en sus stories de Instagram.

Este tipo de vehículo se ha convertido en un icono de la cultura popular estadounidense y se ha utilizado durante décadas como transporte escolar.

Incluso, su intenso color amarillo tiene un nombre, ´National School Bus Chrome´ o ´National School Bus Glossy Yellow´, y según una normativa de 1939 todos los autobuses de los colegios deben pintarse en este tono exacto para garantizar la máxima visibilidad en carretera.

No deja de resultar irónico que esta vaya a ser probablemente la primera y última vez que la hija de Kylie y Travis pise un autobús de estas características debido a su inmensa fama, que a su corta edad la obliga a moverse rodeada de guardaespaldas en todo momento.

Y como resulta habitual, usuarios de las redes sociales no tardaron en llenar de memes sobre el hecho.

La gran mayoría de las bromas que realizaron acerca del regalo que el músico le hizo a su primogénita insisten en que "la gente rica es muy rara" y se preguntan ¿cuál será la siguiente experiencia de "niños normales" que probará Stormi?