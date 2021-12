Ingrid Coronado denunció a Charly López por abuso sexual

La conductora de televisión procedió legalmente contra su expareja y contra Gustavo Adolfo Infante por discriminación de género, luego de una polémica entrevista

INFOBAE.- Esta mañana, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que Ingrid Coronado empezó un proceso judicial en contra de su expareja, Charly López, por haber presuntamente abusado sexualmente de ella. Además, denunció al comunicador por "discriminación de género" luego de la entrevista que le realizó al ex Garibaldi en el espacio de Grupo Imagen.

Durante la emisión de este lunes de Sale el Sol, Gustavo Adolfo contó que fue notificado de la denuncia que existe en su contra por la Policía de Investigación de la Ciudad de México en su hogar el pasado viernes.

"Ingrid puso una denuncia en contra de Charly y en contra mía. Primero porque Charly fue a mi programa, entonces ahí él estuvo hablando de que era una mala mujer, entonces yo le pregunté: ´Si dices que te robó, a la mejor te quiere meter a la cárcel´. Y ", explicó.

En el mismo espacio, Adolfo Infante detalló que la denuncia de Charly es por abuso sexual, dato que él pudo cotejar por el papel que recibió para ser notificado de la denuncia que hizo Ingrid en su contra. Además, Gustavo fue citado para presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el próximo martes en la mañana. Respecto a algunas peticiones de la presentadora, el comunicador expresó que Ingrid busca que se den de baja los videos de YouTube en donde se hace mención a ella. Aunque estos ya habrían sido retirados.

"Ella está solicitando que se bajen los videos de YouTube de esa entrevista. Cuando yo hablé con mis jefes, les expliqué lo que pasó y los bajamos", contó al aire el periodista que calificó la denuncia como "un atentado a la libertad de expresión".

"Ya no se puede hacer nada porque te denuncian de lo que sea, yo no aseguré nada, yo nada más pregunté ante las declaraciones de Charly si era una mala mujer, si lo quería meter a la cárcel", expresó.

Por su parte, esta tarde Charly celebrará una conferencia de prensa para hablar sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Charly López?

En entrevista para el programa De primera mano, Charly López fue puesto en jaque cuando Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si el motivo de su divorcio con Ingrid Coronado se dio a raíz de una infidelidad con un futbolista. El cantante, en un claro estado de shock, no tuvo más que corroborar esa información.

"¿Y de dónde sacas esto?", respondió temerosamente Charly López. Al ser orillado a confirmar la información, el músico aceptó reconocer al profesional del balompié. En esa misma intervención, pidió que no se diera su nombre, pues el deportista es casado. "Es un hombre casado y yo lo conozco", reconoció Charly.

Tras el incómodo momento, el exintegrante de Garibaldi añadió: "No nada más con él, sino con otra persona que trabajaba en la televisora. No con un ejecutivo, sino con una persona que llevaba las ventas de un programa que estaba, de hecho, con Fernando Solar". López empezó sus sospechas cuando Ingrid salía de viaje en varias ocasiones junto a dicha persona, cuyo nombre al igual que el del futbolista no reveló. El cantante interceptó a la pareja extramarital y confrontó directamente en el aeropuerto al hombre con quien le fueron infiel.

"Lo agarré del hombro y le dije: ´A ver, brother, tú sabes que es casada. Te vuelves a acercar y te rompo las patas´", narró para De primera mano. Según lo descrito por Charly López, salieron del aeropuerto sin hablar del tema y no fue hasta en su hogar cuando se sinceró la conductora.

Charly López destacó que Ingrid le pidió perdón sobre esa infidelidad y a regañadientes aceptó. "La verdad es que nunca le perdoné. Por eso siguió el divorcio", resignó el excantante de Garibaldi. Según el músico, el deportista nunca estuvo en problemas, pues en el lapso que coincidió con la conductora se encontraba soltero. "El problema es que ella no", mencionó.

El futbolista anónimo ahora está casado y formó una familia. "Yo lo respeto mucho. Es un gran futbolista. Además, yo le tengo mucho aprecio. Yo no diría el nombre porque él no tiene la culpa", dijo el vocalista mexicano.